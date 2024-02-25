В Индии одобрили сделки суммой $11 млрд на модернизацию и оснащение вооруженных сил

Среди них, в частности, контракт с предприятием BrahMos Aerospace на поставку ВМС более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Комитет кабинета министров Индии по безопасности на текущей неделе одобрил несколько сделок по модернизации вооружения и оснащения вооруженных сил страны общей суммой свыше $11 млрд. Об этом сообщила газета The Economic Times.

В частности, среди этих еще не заключенных сделок называется контракт с российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace на поставку ВМС более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности, о котором ТАСС в четверг сообщил правительственный источник. Закупка оценивается примерно в $2,3 млрд. Договор может быть подписан уже в марте.

Среди других закупок The Economic Times называет крупный контракт на $7,2 млрд на оснащение истребителей Су-30МКИ новыми радарами, системами РЭБ и управления полетами, вооружениями. По информации издания, они будут заменены более современными индийскими вариантами.

Почти $640 млн будет выделено на замену двигателей у истребителей МиГ-29. Новые двигатели предоставит Hindustan Aeronautics Limited в сотрудничестве с Россией. Около $760 млн выделено на закупку радаров и зенитных пушек L70 у Швеции. Еще $850 млн одобрены на разработку индийской системы вооружения ближнего действия.