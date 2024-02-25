Боррель призвал ЕС готовиться к длинному периоду напряженности в отношениях с РФ

Как добавил глава дипломатии ЕС, Евросоюзу следует иметь в виду, что "участие США в европейской безопасности может измениться в будущем"

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС должен готовиться к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией.

В статье для газеты Ideal он указал на три вызова, с которыми столкнулась Европа в связи с конфликтом на Украине. "С одной стороны, [ЕС должен] поддерживать ее [Украину] больше и быстрее в новом виде войны высокой интенсивности, которая связывает окопы Первой мировой войны с определяющей ролью дронов и искусственного интеллекта. <...> С другой стороны, [нужно] дать Украине обязательства в области безопасности, чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах", - отметил Боррель. Также глава дипломатии ЕС написал, что странам Европы нужно "подготовиться к длительному периоду напряженности с Россией", которая якобы может захотеть "спровоцировать в политическом и военном отношении других своих соседей, хотя некоторые из них и являются членами НАТО". Аргументов своей позиции он не привел.

Как отметил дипломат, ЕС следует иметь в виду, что "участие США в европейской безопасности может измениться в будущем". Вместе с тем он призвал страны Европы вырабатывать "стратегию взаимоотношений с так называемым глобальным Югом". "У этих стран своя собственная динамика, войны на Украине и в секторе Газа расширили их политическое пространство, а обвинения в двойных стандартах усилились", - написал Боррель.

Признав, что "мир девестернизируется", он призвал "не допустить [распространения] нарратива о том, что на Ближнем Востоке и Украине создается альянс "Остальные против Запада". "Это разные войны, имеющие разные причины, но это также старые войны за территорию, войны народов, сражающихся за свою землю", - указал он.