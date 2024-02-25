В ВСУ заявили об отступлении войск на западную окраину села Ласточкино под Авдеевкой

Спикер украинской группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что подразделения "заняли подготовленные оборонительные позиции"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили на западную окраину села Ласточкино к северо-западу от города Авдеевка в ДНР, который в феврале освободили российские войска.

Об этом заявил спикер украинской группировки войск "Таврия", в зону которого входит это направление, Дмитрий Лиховой.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", - приводит его слова издание "Украинская правда".

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. 24 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что украинские войска ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, в частности покинули часть своих позиций у Ласточкино.