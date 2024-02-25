ЦИК Белоруссии заявил о проработке возможного участия жителей республики в выборах в РФ

Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко напомнил, что около 96 тыс. постоянно проживающих в стране россиян могут участвовать в местных выборах

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия ведут консультации о возможности предоставить постоянно проживающим в РФ белорусам право участвовать в местных выборах. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко.

"Сейчас по линии министерств иностранных дел ведутся консультации по <...> дополнению в Союзный договор. Переговорный процесс идет, поэтому, как будут результат - вы узнаете об этом", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проходящему в стране единому дню голосования на парламентских и местных выборах.

Карпенко подчеркнул, что Минск и Москва стараются законодательно обеспечить равенство прав граждан двух стран в рамках Союзного государства Белоруссии и России.

Председатель ЦИК напомнил о том, что около 96 тыс. постоянно проживающих в стране россиян могут участвовать в местных выборах, права избирать депутатов парламента страны у них нет. Ранее он сообщал, что в ходе текущей электоральной кампании 15 россиян баллотируются в районные советы, 6 - в сельские.

"Для нас это - обычное явление. Как говорит наш президент [Александр Лукашенко] - это наши россияне", - отметил Карпенко.