В Молдавии не будут проводить референдум о нейтралитете

Этот статус уже закреплен в Конституции, заявил глава кабинета президента республики Адриан Бэлуцел

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии не будут проводить референдум о нейтралитете страны, так как этот статус уже закреплен в Конституции. Об этом заявил глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел, отвечая на письмо бывшей главы Гагаузии Ирины Влах, в котором та призвала лидера республики Майю Санду провести плебисцит о неприсоединении страны к военным блокам.

"Статья 11 Конституции закрепляет нейтралитет Молдовы. То есть в высшем законе нашей страны записано, что мы - нейтральная страна, что мы не входим и не можем входить в военные блоки, и это положение соблюдают все государственные учреждения. Вопрос о вступлении в военные блоки не стоит, да и не может стоять, потому что это противоречит Конституции", - написал Бэлуцел в Telegram-канале. Он добавил, что власти хотят, чтобы в Молдавии была современная армия, которая защищает нейтралитет страны.

Влах направила письмо Санду, в котором призвала провести референдум о нейтралитете и недопустимости участия страны в военных блоках. По ее словам, этот вопрос волнует людей из-за угроз безопасности в регионе и попыток вовлечь страну в геополитический конфликт.

Ранее Санду и премьер Молдавии Дорин Речан заявили о необходимости развернуть агитацию о пользе сотрудничества с НАТО для населения, большая часть которого, как свидетельствуют все опросы социологов, выступает против отмены закрепленного в конституции нейтралитета. Речан заявил, что власти страны уже начали внедрять в армии стандарты альянса и продолжат этот курс.

Власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до $89 млн, что составит примерно 0,5% от ВВП. В начале августа США передали армии республики партию вооружения на сумму более $3 млн. Ранее ЕС выделил республике 40 млн евро на укрепление обороны. Со своей стороны министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика заинтересована в получении от НАТО систем ПВО. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.

Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко критикуют планы властей по сближению с альянсом и увеличение военных расходов на фоне жесточайшего кризиса в экономике и падения уровня жизни.