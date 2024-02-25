Белоруссия не намерена слепо копировать формат проведения дистанционного голосования

Председатель ЦИК республики Игорь Карпенко напомнил, что в Белоруссии к этому вопросу подошли системно

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не намерена слепо копировать форматы проведения выборов, в том числе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Мы все примеры [проведения выборов в разных странах] изучаем. Но уж точно переносить их в том виде, как где они есть, мы не будем, - ответил он на вопрос о возможности введения в Белоруссии ДЭГ по примеру России. - Ни одна система не может быть искусственно перенесена из одной в другую, допустим, страну. Надо все равно что-то адаптировать, учитывать какие-то особенности. Но мы это все изучаем".

Карпенко напомнил о том, что в Белоруссии к этому вопросу подошли системно. "Мы создали концепцию цифровизации избирательного процесса. Она пока еще не обсуждалась. Для этого мы создали межведомственную группу, куда вошли все заинтересованные, включая правоохранительные органы, Министерство связи и информатизации, Министерство информации. Нам надо эту концепцию еще обсудить. Потом нужно ее утвердить", - рассказал он.

После утверждения концепции будет разработан план мероприятий по ее реализации. Карпенко отметил, что этот процесс требует привлечения различных структур, так как ЦИК не сможет этим заниматься из-за малочисленности и ограниченности в ресурсах. При этом он указал на важность и необходимость финансового обоснования перехода на формат дистанционного голосования. "Надо все внимательно посмотреть, взвесить: и вопросы безопасности, и вопросы функционирования этой системы", - указал Карпенко.

В середине февраля председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что введение процедуры ДЭГ в республике возможно, но система должна гарантировать невозможность фальсификации результатов.

В конце ноября 2023 года Карпенко сообщил, что парламентские и местные выборы в феврале 2024 года и выборы президента в 2025 году пройдут в традиционном формате, введение ДЭГ не планируется. Председатель ЦИК указывал на то, что масштабное внедрение электронного голосования может поставить перед государством и обществом вопрос о новом понимании некоторых кажущихся незыблемыми принципов демократических выборов, в первую очередь принципов тайного голосования, обеспечения достоверного учета волеизъявления избирателей, открытости и гласности. Ранее в числе проблем, препятствующих введению электронного голосования, Карпенко называл необходимость создания единой системы регистра населения и регистра избирателей на его основе, обеспечение безопасности платформ для проведения голосования, а также психологическую неготовность части избирателей к новым формам электорального взаимодействия.