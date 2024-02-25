МИД Ирана: удары США и Великобритании по Йемену противоречат международному праву

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Они также нарушают суверенитет этой арабской страны, отметил официальный представитель ведомства Насер Канани

ДУБАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Воздушные удары США и Великобритании по территории Йемена противоречат нормам международного права и нарушают суверенитет этой арабской страны. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Как следует из заявления в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики, Канани "решительно осудил совершенные прошлой ночью (с 25 на 26 февраля - прим. ТАСС) массированные удары США и Великобритании по территории Йемена". Он отметил, что действия Вашингтона и Лондона "выходят за рамки норм международного права и нарушают суверенитет и территориальную целостность Йемена".

США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Дании, Канады, Нидерландов и Новой Зеландии вечером 25 февраля осуществили четвертую серию ударов по Йемену, сообщило Центральное командование ВС США. Ударам подверглись 18 целей на территории, подконтрольной мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы).