Потери армии Израиля с 7 октября 2023 года достигли 580 человек

За время проведения наземной операции в секторе Газа погиб 241 израильский военнослужащий, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года возросли до 580 человек после гибели еще одного военнослужащего в боях в палестинском анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Разрешены к публикации имена 580 погибших", - говорится в сообщении. За время проведения наземной операции в секторе Газа, которая началась в ноябре 2023 года, погиб 241 израильский военнослужащий, следует из сводок пресс-службы.

Ранее пресс-служба проинформировала о гибели двух солдат в ходе боев на территории сектора Газа.