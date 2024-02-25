DPA: Бербок из-за воздушной тревоги прервала посещение водонапорной станции в Николаеве

Как сообщило агентство, официальные лица в срочном порядке вернулись в бронированные автомобили, принадлежащие к колонне делегации

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во второй раз с субботы была вынуждена отправиться в укрытие из-за воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщило агентство DPA, чей корреспондент сопровождает министра в поездке.

В воскресенье германский министр была в Николаеве. Она посещала там водонапорную станцию, когда была объявлена тревога якобы из-за "российского разведывательного дрона", утверждается в статье. Там говорится, что официальные лица в срочном порядке вернулись в бронированные автомобили, принадлежащие к колонне делегации. Летательный объект якобы сначала следовал за колонной министра, но потом сменил направление.

Воздушная тревога была отменена спустя четверть часа, пишет DPA.

Накануне Бербок посетила Одессу, там она также была вынуждена примерно на 15 минут проследовать в укрытие.