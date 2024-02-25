На Украине сообщили, что привлекли $74 млрд западного финансирования за 2022-2023 годы

Президент Владимир Зеленский регулярно призывает западные страны предоставлять Киеву поддержку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина за 2022-2023 годы получила от западных стран $74 млрд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в рамках конференции "Украина. 2024 год".

"За 2022 и 2023 годы мы договорились и привлекли $74 млрд внешнего финансирования", - написал он в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает страны Запада предоставлять Киеву поддержку. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.