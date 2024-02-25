Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации нового президента

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отметил, что это прописано в статье 108 украинской конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают после вступления в должность нового избранного главы государства. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Он [Зеленский] будет продолжать исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента", - сказал Стефанчук журналистам в кулуарах конференции "Украина. 2024 год". Видеофрагмент опубликовало украинское издание "Новости.Live". Он добавил, что это прописано в статье 108 украинской конституции.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ранее экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. В свою очередь лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.

Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. В свою очередь бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков высказывал мнение, что в мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.

Парламентские выборы должны были состояться на Украине в конце октября прошлого года. Выборы президента должны пройти в марте, и многие аналитики начали высказывать предположения об их возможной отмене или способах проведения в нынешних условиях. Ряд политологов на Украине и на Западе высказывают мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов главы государства из-за опасений потерять власть.