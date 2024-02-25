ЦАХАЛ признал погибшим военнослужащего, чье тело похитило ХАМАС 7 октября

О смерти Оза Дэниэля объявил главный раввин Армии обороны Израиля на основании полученной развединформации

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала погибшим 19-летнего военнослужащего Оза Дэниэля, который был убит в ходе нападения боевиков ХАМАС из секторе Газа 7 октября 2023 года и тело которого было похищено радикалами. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

О смерти военнослужащего объявил главный раввин армии на основании полученной развединформации, отмечает издание.

Ранее армейская пресс-служба сообщила о гибели трое военнослужащих в боях в палестинском анклаве за последние два дня. Потери Армии обороны Израиля с момента обострения конфликта в секторе Газа 7 октября возросли до 580 человек, за время проведения наземной операции в секторе Газа, которая началась спустя три недели, погиб 241 израильский военнослужащий, следует из сводок пресс-службы.