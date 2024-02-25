25 февраля, 14:48
Палестино-израильский конфликт

Белый дом: Израиль не должен начинать операцию в Рафахе без плана защиты гражданских лиц

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон такого плана еще не видел

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. США считают, что Израилю не следует проводить масштабную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа без четкого плана по защите гражданского населения. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы ясно дали понять, что считаем, что масштабная военная операция не должна проводиться в Рафахе, если не будет четкого и осуществимого плана по защите гражданских лиц, доставке их в безопасное место <...>, а такого плана мы еще не видели", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

Ранее президент США Джо Байден также рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения. 

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