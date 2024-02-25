Белый дом: Израиль не должен начинать операцию в Рафахе без плана защиты гражданских лиц

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон такого плана еще не видел

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. США считают, что Израилю не следует проводить масштабную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа без четкого плана по защите гражданского населения. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы ясно дали понять, что считаем, что масштабная военная операция не должна проводиться в Рафахе, если не будет четкого и осуществимого плана по защите гражданских лиц, доставке их в безопасное место <...>, а такого плана мы еще не видели", - сказал он в эфире телеканала NBC News.

Ранее президент США Джо Байден также рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения.