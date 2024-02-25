На Украине увидели "российский след" в протестах польских фермеров

Как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в этой обстановке Киеву нужно "сохранять единство с союзниками"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть "российский след". Такое мнение он выразил на конференции "Украина. 2024 год".

Кулеба добавил, что в этой обстановке Украине нужно "сохранять единство с союзниками".

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные на границе ссыпали из железнодорожных вагонов 160 тонн украинского зерна.

Польские фермеры 20 февраля вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы некоторых крупных городов страны. Возле пункта пропуска в Медыке, а также на железнодорожной станции Дорогуск участники протеста высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.