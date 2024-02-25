Отступление ВСУ и визиты лидеров стран Запада в Киев. Ситуация вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать после потери Авдеевки - Киев сообщает об отводе подразделений к западной окраине деревни Ласточкино.
Однако, несмотря на это и дефицит боеприпасов, Группа семи (G7) продолжает заверять Киев в нерушимой поддержке - но дальше риторических упражнений не продвигается. Тем же занимаются прибывшие в Киев с "визитом солидарности" лидеры нескольких стран Запада.
ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.
Ход спецоперации
- ВС РФ в течение последней недели освободили Авдеевку (ДНР) и Крынки (Херсонская область), улучшили положение на купянском и южнодонецком направлениях, продвинулись на запад на авдеевском и заняли более выгодные позиции на донецком и херсонском направлениях.
- Российские силы отразили 96 контратак и 4 атаки, ВСУ потеряли убитыми и ранеными 9 350 человек. Потери в технике составили 40 танков, 5 САУ, 116 бронемашин, 299 автомобилей, 217 артиллерийских орудий, 4 машины РСЗО, 2 станции РЭБ и 6 лодок.
- ВС России за неделю нанесли 37 высокоточных ударов по предприятиям ВПК, аэродромам и арсеналам противника, уничтожен в том числе полный комплект ЗРК Patriot.
- Российские ВКС сбили 3 украинских истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8, 7 крылатых ракет Storm Shadow, ракету Patriot, 4 ракеты С-200, 3 ракеты HARM, 6 авиабомб JDAM и 50 снарядов РСЗО HIMARS, а также 821 беспилотник.
Отступление на запад
- ВСУ отступили к западной окраине села Ласточкино на северо-запад от освобожденной РФ Авдеевки, признали в Киеве.
Заявления Группы семи
- Страны Группы семи провели совещание, посвященное второй годовщине начала спецоперации РФ.
- Лидеры G7 вновь пообещали поддерживать Украину и ее экономику, а также заверили, что привержены так называемой формуле мира, предлагаемой Киевом.
- "Семерка" намерена оказывать давление на Россию, препятствовать развитию ее нефтегазового комплекса и металлургии. Объединение хочет найти способ использовать замороженные активы РФ для "компенсации" убытков Украины.
- При этом G7 намерена вводить санкции и против третьих стран, если заподозрит их в поддержке России.
- Вне зависимости от результата и процедуры страны Группы семи договорились не признавать итоги выборов в Донбассе и Новороссии.
Визиты в Киев
- С визитом "солидарности" в Киев в субботу направились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьеры Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо.
- С Канадой и Италией во время визита Украина подписала "соглашения о безопасности", которые ни к чему не обязывают ни одну из сторон. На отсутствии последствий для Рима настаивал, в частности, в итальянском парламенте глава МИД Антонио Таяни.
- С визитом посетила Украину и глава МИД Германии Анналена Бербок, однако она съездила также в Одессу. Ее украинский коллега Дмитрий Кулеба предложил писать название города на немецком на псевдоукраинский манер (с одной "с"), однако та отказалась: в этом случае немцы будут читать его как "Одеза".
Бесплодные надежды
- Киев надеется в июле получить приглашение в НАТО, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
- При этом всего парой недель ранее США заявляли, что альянс не собирается направлять Украине такого приглашения. А генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что, хотя Киев "как никогда близок" к членству, решение предстоит принимать уже действующим членам.
Уточнение риторики
- Украина, запретившая законодательно контакты с РФ, теперь допускает приглашение России - но на мероприятие, на котором будет обсуждаться ее "формула мира". Такое заявление сделал Ермак.
До новой инаугурации
- Владимир Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации следующего президента, когда бы она ни произошла, рассказал о процедуре спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
- Вопрос легитимности президентства Зеленского по истечении срока полномочий 21 мая стал дискуссионным на Украине, поскольку руководство страны не стало назначать выборы, ссылаясь на военные действия.
Скорое завершение
- В ЕС считают, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшие месяцы, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он использовал этот аргумент, чтобы вновь призвать нарастить поддержку Киева Западом.
- При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что помощь Запада - как сейчас - приводит лишь к тому, что "дни Украины сочтены". При этом ситуация, когда обратятся в бегство "украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят", неприемлема для Минска, отметил он.
Боеприпасов не хватает
- ВСУ вынуждены вводить нормирование боеприпасов из-за их нехватки, сообщает телекомпания NBC. В качестве одной из причин называется отсутствие поддержки со стороны США.
- В Конгрессе США идут дискуссии насчет бюджета, и украинский вопрос - один из наиболее спорных. Не считают приоритетом поддержку Киева представители Республиканской партии (обладает большинством в нижней палате Конгресса). Меньшие симпатии Украине демонстрируют и опросы на партийных праймериз - в Южной Каролине, например, за поддержку Киева высказались лишь 4 из 10 респондентов.
- При этом в отсутствие американской поддержки европейский ВПК едва ли в состоянии обеспечить Киев: как передает газета The Washington Post, эта сфера в ЕС все еще испытывает дефицит инвестиций, а законодательство ограничивает совместное производство.