Отступление ВСУ и визиты лидеров стран Запада в Киев. Ситуация вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают отступать после потери Авдеевки - Киев сообщает об отводе подразделений к западной окраине деревни Ласточкино.

Однако, несмотря на это и дефицит боеприпасов, Группа семи (G7) продолжает заверять Киев в нерушимой поддержке - но дальше риторических упражнений не продвигается. Тем же занимаются прибывшие в Киев с "визитом солидарности" лидеры нескольких стран Запада.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине и вокруг нее.

Ход спецоперации

ВС РФ в течение последней недели освободили Авдеевку (ДНР) и Крынки (Херсонская область), улучшили положение на купянском и южнодонецком направлениях, продвинулись на запад на авдеевском и заняли более выгодные позиции на донецком и херсонском направлениях.

Российские силы отразили 96 контратак и 4 атаки, ВСУ потеряли убитыми и ранеными 9 350 человек. Потери в технике составили 40 танков, 5 САУ, 116 бронемашин, 299 автомобилей, 217 артиллерийских орудий, 4 машины РСЗО, 2 станции РЭБ и 6 лодок.

ВС России за неделю нанесли 37 высокоточных ударов по предприятиям ВПК, аэродромам и арсеналам противника, уничтожен в том числе полный комплект ЗРК Patriot.

Российские ВКС сбили 3 украинских истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8, 7 крылатых ракет Storm Shadow, ракету Patriot, 4 ракеты С-200, 3 ракеты HARM, 6 авиабомб JDAM и 50 снарядов РСЗО HIMARS, а также 821 беспилотник.

Отступление на запад

ВСУ отступили к западной окраине села Ласточкино на северо-запад от освобожденной РФ Авдеевки, признали в Киеве.

Заявления Группы семи

Страны Группы семи провели совещание, посвященное второй годовщине начала спецоперации РФ.

Лидеры G7 вновь пообещали поддерживать Украину и ее экономику, а также заверили, что привержены так называемой формуле мира, предлагаемой Киевом.

"Семерка" намерена оказывать давление на Россию, препятствовать развитию ее нефтегазового комплекса и металлургии. Объединение хочет найти способ использовать замороженные активы РФ для "компенсации" убытков Украины.

При этом G7 намерена вводить санкции и против третьих стран, если заподозрит их в поддержке России.

Вне зависимости от результата и процедуры страны Группы семи договорились не признавать итоги выборов в Донбассе и Новороссии.

Визиты в Киев

С визитом "солидарности" в Киев в субботу направились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьеры Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо.

С Канадой и Италией во время визита Украина подписала "соглашения о безопасности", которые ни к чему не обязывают ни одну из сторон. На отсутствии последствий для Рима настаивал, в частности, в итальянском парламенте глава МИД Антонио Таяни.

С визитом посетила Украину и глава МИД Германии Анналена Бербок, однако она съездила также в Одессу. Ее украинский коллега Дмитрий Кулеба предложил писать название города на немецком на псевдоукраинский манер (с одной "с"), однако та отказалась: в этом случае немцы будут читать его как "Одеза".

Бесплодные надежды

Киев надеется в июле получить приглашение в НАТО, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом всего парой недель ранее США заявляли, что альянс не собирается направлять Украине такого приглашения. А генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что, хотя Киев "как никогда близок" к членству, решение предстоит принимать уже действующим членам.

Уточнение риторики

Украина, запретившая законодательно контакты с РФ, теперь допускает приглашение России - но на мероприятие, на котором будет обсуждаться ее "формула мира". Такое заявление сделал Ермак.

До новой инаугурации

Владимир Зеленский будет исполнять обязанности до инаугурации следующего президента, когда бы она ни произошла, рассказал о процедуре спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Вопрос легитимности президентства Зеленского по истечении срока полномочий 21 мая стал дискуссионным на Украине, поскольку руководство страны не стало назначать выборы, ссылаясь на военные действия.

Скорое завершение

В ЕС считают, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшие месяцы, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он использовал этот аргумент, чтобы вновь призвать нарастить поддержку Киева Западом.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что помощь Запада - как сейчас - приводит лишь к тому, что "дни Украины сочтены". При этом ситуация, когда обратятся в бегство "украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят", неприемлема для Минска, отметил он.

Боеприпасов не хватает