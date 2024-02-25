Губернатор Техаса заявил, что не заинтересован в должности вице-президента при Трампе

Грэг Эбботт сообщил, что сконцентрирован исключительно на делах своего штата

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор штата Техас Грэг Эбботт сообщил, что не претендует на роль вице-президента в предвыборной кампании бывшего американского лидера Дональда Трампа и сконцентрирован исключительно на делах своего штата.

"Я сфокусирован исключительно на Техасе, - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN. - В моих интересах в первую очередь поддержать президента Трампа в его предвыборной кампании, что означает найти ему правильного кандидата в вице-президенты, который поможет Трампу избраться на пост президента и поможет быть успешным после избрания".

Эбботт добавил, что "есть много людей", которые намного лучше подходят на роль вице-президента. "Я могу принести гораздо больше пользы в качестве лидера Техаса", - отметил губернатор.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает нескольких человек в числе претендентов на пост вице-президента. Среди вероятных кандидатов назывались ранее вышедшие из президентской гонки и поддержавшие Трампа сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бизнесмен Вивек Рамасвами.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий американский президент демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.