В Гвинее профсоюзы отказались от диалога в преддверии всеобщей забастовки

Планируется, что она пройдет с 26 февраля

ПРЕТОРИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. Профсоюзное движение Гвинеи (ПДГ) отклонило приглашение Национального совета социального диалога (НССД) начать консультации с целью не допустить проведения запланированной в стране с 26 февраля всеобщей бессрочной забастовки. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guinee 360.

"Мы поставили условие для начала переговоров - освобождение из тюремного заключения главы Союза профессиональной прессы Гвинеи журналиста Секу Джамаля Пендессы, однако оно не было выполнено властями", - цитирует электронное издание генерального секретаря Автономной федерации телефонии и аналогичных услуг Абдулая Барри. 23 февраля суд приговорил Секу Джамаля Пендессу к шести месяцам тюрьмы и крупному штрафу за использование социальных сетей для нарушения общественного порядка.

Готовящее всеобщую забастовку ПДГ, которое объединяет крупнейшие отраслевые профсоюзы Гвинеи, выдвинуло список требований из пяти пунктов. Наряду с немедленным освобождением Секу Джамаля Пендессу профсоюзы настаивают, в частности, на снижении цен на основные продукты питания.

Созданный весной 2022 года НССД призван не допускать в Гвинее крупных трудовых конфликтов, добиваясь их разрешения на ранних стадиях путем консультаций и взаимных компромиссов, отмечает Guinee 360.