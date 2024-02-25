Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об ответных ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Как сообщили в Армии обороны Израиля, зафиксированы запуски ракет и снарядов из Ливана по районам населенных пунктов Маргалиот, Кирьят-Шмона, Манара и Малкия, а также горы Дов

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Истребители Израиля нанесли удары по отряду радикалов и военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуск ракет и снарядов по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За последние часы были зафиксированы запуски [ракет и снарядов] из Ливана по районам [населенных пунктов] Маргалиот, Кирьят-Шмона, Манара и Малкия, а также горы Дов на севере Израиля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружил террористический отряд, покидавший военный лагерь "Хезболлах" в районе Блиды. Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по террористическому отряду и еще двум военным объектам в этом районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, "ЦАХАЛ нанес удары по районам [в Ливане], откуда велись обстрелы".