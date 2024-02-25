Зеленский пожаловался на нехватку живой силы в рядах ВСУ

Президент Украины признал, что его страна будет уступать территории России, пока не станет иметь численного превосходства

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку людей в вооруженных силах страны.

"Соотношение сил с армией РФ сейчас 1 к 7. Для того чтобы оттеснить россиян, соотношение сил должно быть 1 к 1,5. Стратегически важно не потерять людей", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада".

Зеленский признал, что Украина будет уступать территории России, пока не будет иметь численного превосходства. "Мы будем терять 100 м, 50 м", - добавил он.

Ранее украинский президент в интервью телеканалу ARD заявлял, что в украинской армии в настоящее время служат около 880 тыс. человек.