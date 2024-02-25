Украина намерена защищать свой бизнес, если не удастся разблокировать границу с Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что проблема блокирования границы имеет политический характер

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Киев будет защищать интересы украинских предпринимателей, если не удастся договориться с Варшавой по вопросу прекращения протестов польских фермеров и разблокирования пунктов пропуска на границе двух стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я как президент просто говорю открыто, что для нас важно сберечь союз с Польшей, а если шаги [по разблокированию польско-украинской границы] не удастся найти, то мы будем защищать наш бизнес", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада". Зеленский не пояснил, какие именно шаги по защите бизнеса будет предпринимать украинское правительство

Зеленский утверждает, что проблема блокирования границы имеет политический характер, а "использовать Украину как [рычаг] давления на европейские институции - это несправедливо".

В воскресенье министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска. Ранее на железнодорожной станции Дорохуск неизвестные дважды высыпали украинскую сельхозпродукцию, а именно бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 20 февраля польские фермеры вышли на акции протеста в 180 местах по всей Польше. Аграрии вывели сельскохозяйственную технику на дороги, а также на улицы некоторых крупных городов страны. 27 февраля польские фермеры организуют "Марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.