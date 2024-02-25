ЦИК Белоруссии заявил, что думает над слоганом и логотипом к выборам президента

Глава Центризбиркома Игорь Карпенко пояснил, что у ЦИК не так много времени на подготовку

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии уже думает над слоганом, логотипом и другим оформлением избирательной кампании президентских выборов, которые пройдут в 2025 году. Об этом заявил ТАСС глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

"Мы знаем, что по законодательству и нашей конституции очередные выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Поэтому у нас небольшой запас времени для того, чтобы серьезно подготовиться к этой кампании. Понятно, что тот опыт, который есть, открытости, информационного сопровождения, оформления кампании, создания определенного позитивного избирательного антуража, должен быть применен и в президентскую кампанию. Поэтому мы уже начинаем думать над тем, как это должно выглядеть, какие, возможно, могут быть логотипы, какое должно быть оформление этой кампании, какой может быть слоган этой кампании и так далее", - сообщил он.

Карпенко пояснил, что у ЦИК не так много времени на подготовку между проходящими сейчас выборами депутатов и предстоящими президентскими выборами. "Подготовка [к президентским выборам] начнется с момента принятия соответствующего решения, но мы все равно после избирательной кампании начинаем анализировать, как она прошла, как применялось законодательство, и, конечно же, выстраиваем алгоритм работы аппарата ЦИК. Он у нас небольшой, поэтому у нас времени нет, чтобы отдыхать между кампаниями, нам надо сразу включаться в подготовку очередной", - добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году.