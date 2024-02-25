Нетаньяху заявил, что не уверен в заключении нового перемирия из-за требований ХАМАС

Как подчеркнул израильский премьер, работа над достижением новых договоренностей продолжается

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не уверен в перспективе заключения новой сделки о прекращении огня и освобождении заложников из сектора Газа в связи с требованиями палестинского радикального движения ХАМАС.

"Я не могу с уверенностью сказать, будет ли [сделка]. Но если ХАМАС откажется от своих бредовых требований и спустится с небес на землю, мы добьемся прогресса, к которому стремимся", - заявил он в эфире телекомпании CBS.

Израильский премьер подчеркнул, что работа над достижением новых договоренностей продолжается, однако не смог назвать точных сроков завершения переговоров.

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала NBC, что Соединенные Штаты рассчитывают, что в ближайшие дни участникам переговоров об освобождении заложников и временном прекращении огня в секторе Газа удастся прийти к окончательному соглашению.