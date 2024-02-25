Нетаньяху: многое оказалось неправдой из того, что США говорили Израилю о Газе

Премьер-министр еврейского государства добавил, что Израиль разрушает только те туннели, где, по его данным, находится производство ракет

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Многое из того, что американская администрация говорила Израилю о Газе и рисках проведения военной операции, оказалось неправдой. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телекомпании CBS.

"Многое из того, что нам говорили [США] - то есть наши лучшие друзья, - оказалось неправдой", - сказал он. "Они говорили, что мы не можем вступить в наземную войну без огромных осложнений. Они говорили, что нельзя вести бои, нельзя войти в город Газа, нельзя войти в туннели, поскольку это обернется кровавой баней. Все это оказалось неправдой", - добавил Нетаньяху. Так израильский премьер ответил на вопрос телеведущей Маргарет Бреннан о том, планирует ли Израиль пересмотреть стратегию ведения боевых действий под давлением Вашингтона.

Сославшись на данные американской разведки, Бреннан сказала, что число туннелей в Газе, разрушенных израильскими ВС, ничтожно по сравнению с общим их количеством. В ответ Нетаньяху отметил, что Израиль разрушает только те туннели, где, по его данным, находится производство ракет, штабы командования и склады боеприпасов. "Нам не нужно разрушать сотни километров туннелей", - подчеркнул он.

Премьер-министр также заявил, что Израиль сохраняет методичный подход к конфликту и сам принимает необходимые решения. "Мы ведем войну... Вы не можете заменить израильское военное командование. И мы делаем это очень ответственно", - сказал он.