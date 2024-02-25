25 февраля, 16:36
Военная операция на Украине

Зеленский: Киев не согласится с мирными инициативами, не совпадающими с его интересами

Президент Украины добавил, что инициатива по урегулированию может исходить только от Киева

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Украина не хочет, чтобы "после выборов в какой-либо стране" оттуда поступила инициатива по урегулированию конфликта, не отвечающая интересам Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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"Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира <...> от недемократичных стран или очень демократичных стран появилась своя [мирная] инициатива, которая бы не совпадала с интересами Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

Он не уточнил, какие именно страны имеет в виду, но добавил, что "инициатива [по урегулированию] может исходить только от Украины".

Киев продвигает так называемый мирный план Зеленского, который тот огласил в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После украинские власти неоднократно отказывались обсуждать варианты урегулирования, предлагаемые третьими странами, и отвергали предложения о посредничестве.

В последнее время тема урегулирования вокруг Украины прочно вошла в повестку на Западе. В частности, украинский вопрос активно используется в ходе президентской гонки в США. Экс-президент этой страны Дональд Трамп, который собирается выдвигаться на новый срок, неоднократно обвинял действующего американского лидера Джо Байдена в некомпетентности в этой теме и утверждал, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа. 

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