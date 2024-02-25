Эксперт заявил, что обещанных ЕС 170 тыс. снарядов хватит ВСУ на месяц

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал это "ситуативным решением"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. 170 тыс. снарядов, которые, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, до конца марта поставят Киеву европейские страны, являются ситуативным решением и будут израсходованы за месяц. Об этом заявил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Насчет 170 тыс. снарядов до конца марта. Для понимания: при настреле 5 тыс. в сутки это ресурс на месяц", - написал Коваленко в Telegram-канале, назвав это "ситуативным решением".

Он добавил, что, помимо снарядов, украинским войскам не хватает артиллерийских орудий. "Между тем заявлений о новых поставках арт-систем уже давно не звучало. <...> Снаряды - хорошо, очень хорошо. Но, чтобы стрелять снарядами, нужны и стволы", - добавил эксперт.

24 февраля Кулеба заявил, что до конца марта Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов. Тип боеприпасов он не уточнил.

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.