В Белоруссии завершился первый в истории республики единый день голосования

К моменту закрытия избирательных участков информации о происшествиях или выявлении фактов серьезных нарушений электорального процесса не поступало

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Первый в истории Белоруссии единый день голосования на выборах депутатов парламента и местных советов завершился. К моменту закрытия в 20:00 (совпадает с мск) избирательных участков информации о каких-либо происшествиях или выявлении фактов серьезных нарушений электорального процесса не поступало.

Единый день голосования проводился в соответствии с обновленной Конституцией Белоруссии, принятой в феврале 2022 года. Ранее в рамках четырехлетнего электорального периода проводилось несколько избирательных кампаний. Теперь депутаты парламента и местных советов избираются одновременно на пять лет.

На 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендовали 263 кандидата. За 12 514 мандатов в местных советах боролись 18 802 претендента. Участки для голосования были открыты с 08:00. В преддверии выборов все силовые структуры Белоруссии были переведены на усиленный вариант несения службы.

Избирательным правом в Белоруссии обладают более 6,9 млн человек, избираться в советы и голосовать на местных выборах также могут более 95 тыс. постоянно проживающих в стране россиян. Проведение выборов за рубежом не предусмотрено.

По состоянию на 18:00 явка составила 70,29%, в том числе 41,71% в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования.

Наблюдение за выборами осуществляют более 45,5 тыс. национальных и почти 300 международных наблюдателей, представляющие все страны СНГ за исключением Молдавии и Украины, ШОС, Парламентскую ассамблею ОДКБ, центризбиркомы некоторых стран, в том числе РФ. В качестве международных наблюдателей-экспертов аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из стран Европы, Ливана, Ирана. В начале января Минск заявил о том, что воздержится от приглашения на парламентские выборы миссии ОБСЕ из-за ее необъективности и предвзятости, а также введения Западом санкций в отношении членов ЦИК Белоруссии и депутатов парламента республики.