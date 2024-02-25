В Киеве заявили, что четыре бригады ВСУ не получили техники для контрнаступления 2023 года

По словам президента Украины Владимира Зеленский, его страна получила лишь примерно 30% от 1 млн снарядов, которые ранее обещал Киеву Евросоюз

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Запада до сих пор не поставили технику для четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев планировал задействовать в контрнаступлении летом 2023 года, завершившемся неудачей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас был, если можно так сказать, кулак для контрнаступления. <...> До сегодняшнего дня из того пакета [помощи от стран Запада] четыре бригады - голые. Четыре бригады без техники, о которой договорились, подписали [документы], пожимали руки. Не доехали. <...> Могли воевать эти четыре бригады? Нет, они и не воевали. Они стояли и ждали технику", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада".

Зеленский также утверждал, что Украина получила лишь примерно 30% от 1 млн снарядов, которые ранее обещал Киеву Евросоюз.

В воскресенье министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что половина вооружения, которое выделяют Киеву западные партнеры, не поступает вовремя. Он добавил, что такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий.

В Киеве неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти Украины просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.