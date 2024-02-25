В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Украине

В ней приняли участие более 100 человек

ГААГА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 100 человек приняли участие в демонстрации в Амстердаме в поддержку мира и против поставок оружия Украине. Голландцы, а вместе с ними и соотечественники из РФ провели митинг на центральной площади Дам, а затем прошли по улицам города под барабанную дробь с плакатами и флагами, среди которых был замечен и российский триколор.

"Надеюсь, что скоро все это закончится и стороны наконец сядут за стол переговоров, - отметила в беседе с ТАСС соотечественница Наталья Воронцова, говоря о событиях на Украине. - Это какой-то кошмар. Семьи разделены, друзья стали врагами. Это просто ужасно".

"Вижу, что с одной стороны российские войска наступают, а с другой стороны Европа кричит, что будет 10 лет предоставлять Украине военную помощь. В общем, только, вроде, появляется надежда [на мирное урегулирование], как тут же идет информация, которая всю эту надежду рушит", - добавила она.

Со своей стороны выступивший перед собравшимися активист Виллем Энгел заявил, что видит свою основную задачу в том, что обратить внимание населения и в первую очередь властей Голландии на то, что "разжигание военной истерии для продолжения украинского конфликта и поставки оружия Украине и Израилю представляют собой явные военные преступления". "[И.о. премьер-министра Нидерландов Марк] Рютте только что объявил, что поставки оружия на Украину для убийства людей будут продолжаться в течение следующих 10 лет, невзирая на то, кто придет к власти в стране, - обратил внимание он. - Это незаконно, это неэтично, и это диктатура".

В ходе своего выступления перед собравшимися он также затронул ситуацию с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. "И это не случайно, - подчеркнул Энгел. - Мы видим огромное внимание в СМИ по отношению к [Алексею] Навальному и абсолютную тишину по отношению к Ассанжу. Это чистое лицемерие - указывать другим странам на то, что они должны соблюдать нормы международного права, в то время как эти же нормы международного права превратились в кусок туалетной бумаги в нашей собственной стране. И это беспокоит меня больше всего".

В пятницу МИД Нидерландов сообщил, что планирует в ближайшее время подписать соглашение по безопасности с Украиной, рассчитанное на 10 лет. Оно предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.