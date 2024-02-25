В Киеве признали, что ближайшие месяцы будут сложными для Украины

По словам президента Владимира Зеленского, Киев подготовит план ведения боевых действий на ближайший период

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ближайшие месяцы станут сложными для Украины на фоне политических дискуссий в США по поводу выделения помощи Киеву, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Нам сложно будет в ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США, которые имеют влияние на некоторые страны, хотя Европейский союз соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидером. Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить этот период разных волн - и политических, и финансовых, и разного давления", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "Рада".

Зеленский добавил, что Киев подготовит план ведения боевых действий на ближайший период. "Переломным моментом станут выборы в Соединенных Штатах Америки. И с этого момента мы будем понимать, что произойдет после этого", - подчеркнул украинский лидер.

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Соединенные Штаты перестали поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии.