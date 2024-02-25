25 февраля, 17:23
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил о подготовке Украиной нового контрнаступления

У Киева уже есть "четкий план", добавил президент

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит новое контрнаступление и у нее уже есть "четкий план".

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"Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения", - сказал он, отвечая на пресс-конференции в Киеве на вопрос о будущей стратегии Украины на 2024 год и подготовке контрнаступления.

Он также уточнил, что "в связи с утечкой информации" будет подготовлено несколько планов. "А почему я кого-то меняю, извините, это наш внутренний момент", - отметил он по поводу недавней смены военного руководства страны.

Зеленский ранее осуществил несколько кадровых перестановок, в том числе снял с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. 

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