Зеленский сообщил о подготовке Украиной нового контрнаступления

У Киева уже есть "четкий план", добавил президент

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит новое контрнаступление и у нее уже есть "четкий план".

"Есть план, четкий план, детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, да, там есть определенные изменения", - сказал он, отвечая на пресс-конференции в Киеве на вопрос о будущей стратегии Украины на 2024 год и подготовке контрнаступления.

Он также уточнил, что "в связи с утечкой информации" будет подготовлено несколько планов. "А почему я кого-то меняю, извините, это наш внутренний момент", - отметил он по поводу недавней смены военного руководства страны.

Зеленский ранее осуществил несколько кадровых перестановок, в том числе снял с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.