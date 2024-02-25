В Белоруссии заявили об отсутствии грубых нарушений общественного порядка в ходе выборов

Первый замглавы МВД республики Юрий Назаренко отметил спокойную обстановку в стране

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Грубых нарушений общественного порядка на выборах депутатов парламента и местных советов в Белоруссии допущено не было, обстановка в стране спокойная. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Юрий Назаренко.

"С 19 февраля весь личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы. Было задействовано ежесуточно более 10 тыс. сотрудников. На сегодняшний день каких-либо грубых нарушений общественного порядка допущено не было", - сказал он в эфире телеканала СТВ, отметив, что в республике "спокойная обстановка", которая находится под постоянным контролем.

Назаренко сообщил, что созданные в стране оперативно-ситуационные штабы завершат свою работу в понедельник. По его словам, в них поступила различная информация, конкретно о ней будет рассказано позже.

Первый в истории Белоруссии единый день голосования на выборах депутатов парламента и местных советов завершился 25 февраля в 20:00 (совпадает с мск).