В Ливии протестующие сотрудники охраны объявили о блокировке "всех нефтяных месторождений"

Решение приняли после того, как истек 10-дневный срок, данный Правительству национального единства на выполнение выдвинутых охранниками требований, сообщил портал Al-Wasat

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Протестующие сотрудники охраны нефтяных месторождений Ливии объявили о блокировке доступа ко всем скважинам и портам, через которые осуществляется экспорт нефти. Об этом сообщил информационный портал Al-Wasat.

По его данным, это решение было принято охранниками месторождений после того, как истек 10-дневный срок, данный ими Правительству национального единства (ПНЕ) под руководством Абдель Хамида Дбейбы на выполнение выдвинутых ими требований. Протестующие требуют от ПНЕ учредить отдельную организацию, которая специализировалась бы на охране нефтяных скважин и технически бы принадлежала к ведению министерства обороны Ливии, а в административном и финансовом отношении была бы связана с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (National Oil Corporation, NOC). В случае невыполнения всех этих требований сотрудники охраны обещали, в частности, перекрыть доступ к нефтегазовому комплексу Мелита и НПЗ Эз-Завия.

Ранее представитель протестующих встречался с председателем совета директоров NOC Масудом Сулеймани, который призвал своего визави "не допустить втягивания нефтяных объектов в политические конфликты" и "использовать официальные каналы для реализации своих требований", сообщила корпорация в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). О перекрытии всех месторождений в стране в NOC до настоящего момента не объявляли. Информация о том, продолжается ли на них добыча, также пока не приводится.