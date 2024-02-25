25 февраля, 18:46,
обновлено 25 февраля, 18:54
Палестино-израильский конфликт

Израиль намерен наращивать удары по "Хезболлах" вне зависимости от сделки с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израиль будет наращивать интенсивность ударов по шиитскому движению "Хезболлах" в Ливане вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС о паузе в боях в Газе. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля.

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"Мы планируем увеличить огневую мощь против движения "Хезболлах", которое не может найти замену командирам, которых мы устраняем. Если в секторе Газа будет достигнута временная пауза [в боевых действиях], мы отдельно усилим огонь на севере и будем продолжать до полного вытеснения "Хезболлах" [от границы] и возвращения израильских граждан [на севере Израиля] в свои дома", - заявил Галант.

Высказывания министра распространила пресс-служба израильского Минобороны. 

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