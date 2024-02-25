Израиль намерен наращивать удары по "Хезболлах" вне зависимости от сделки с ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израиль будет наращивать интенсивность ударов по шиитскому движению "Хезболлах" в Ливане вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС о паузе в боях в Газе. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля.

"Мы планируем увеличить огневую мощь против движения "Хезболлах", которое не может найти замену командирам, которых мы устраняем. Если в секторе Газа будет достигнута временная пауза [в боевых действиях], мы отдельно усилим огонь на севере и будем продолжать до полного вытеснения "Хезболлах" [от границы] и возвращения израильских граждан [на севере Израиля] в свои дома", - заявил Галант.

Высказывания министра распространила пресс-служба израильского Минобороны.