NYT: оглашенное Зеленским число погибших солдат ВСУ ниже прошлогодних данных США

Президент Украины ранее заявил о гибели 31 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Оглашенное президентом Украины Владимиром Зеленским число погибших украинских военных более, чем в два раза ниже данных, которыми располагал Вашингтон летом 2023 года. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

На пресс-конференции в Киеве в воскресенье Зеленский заявил, что 31 тыс. украинских военных погибли. Однако еще летом 2023 года американские власти оценивали потери Украины в 70 тыс. погибших, указывает газета. Издание добавляет, что не может провести независимую проверку заявления Зеленского.