СМИ: премьер-министр Палестины объявит 26 февраля в Рамалле об отставке правительства

По данным телеканала Al Mayadeen, премьер-министр Мухаммед Штайе вручит президенту Махмуду Аббасу прошение об отставке, однако его кабинет будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового кабмина

БЕЙРУТ, 25 февраля. /ТАСС/. Палестинское правительство, находящееся у власти в Рамалле, уйдет в понедельник в отставку. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса.

По его информации, премьер-министр Мухаммед Штайе вручит палестинском лидеру прошение об отставке, однако его кабинет будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Как отметил источник, президент Аббас идет на этот шаг из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и Соединенных Штатов. "Отставка правительства связана с предпринимаемыми посредническими усилиями с целью прекращения войны в секторе Газа и предоставлением международных гарантий по выводу оккупационных войск и снятию блокады с палестинского анклава", - подчеркнул он.

По сведениям источника, "следующим шагом станет достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая движение ХАМАС, перед формированием нового правительства".