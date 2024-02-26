СМИ: палестинское правительство может быть сформировано в Рамалле к концу недели

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса передает, что наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра является глава Палестинского инвестиционного фонда Мухаммед Мустафа

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Палестинское правительство, состоящее из технократов, может быть сформировано в Рамалле к концу недели. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса. По его сведениям, наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра является глава Палестинского инвестиционного фонда Мухаммед Мустафа.

Ранее из Рамаллы поступила информация о том, что правительство, которое возглавляет с 2019 года премьер-министр Мухаммед Штайе, уйдет в отставку в понедельник, 26 февраля. Источник в окружении палестинского лидера заявил телеканалу Al Mayadeen, что члены кабинета тем не менее будут продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Как утверждал источник, президент Аббас идет на такой шаг перед лицом оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и Соединенных Штатов. "Отставка правительства связана с предпринимаемыми посредническими усилиями с целью прекращения войны в секторе Газа и предоставлением международных гарантий по выводу оккупационных войск и снятию блокады с палестинского анклава", - подчеркнул он. По сведениям источника, "следующим шагом станет достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая движение ХАМАС, перед формированием нового правительства".

Глава Палестинского инвестиционного фонда Мухаммед Мустафа, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что на восстановление разрушенного в результате израильской агрессии жилья в секторе Газа потребуется $15 млрд. По его данным, бомбардировки населенных пунктов в анклаве привели к тому, что 350 тыс. единиц жилья были полностью или частично разрушены.

В воскресенье в Дохе возобновились консультации между делегациями Египта, Израиля, Катара и США, посвященные выработки урегулирования в секторе Газа. Стороны обсуждают условия возможного перемирия, проведение обмена израильских заложников на палестинских заключенных и дорожную карту, которая должна предотвратить образование вакуума власти в анклаве после прекращения военных действий.