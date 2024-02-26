Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН из-за смерти Навального

В список вошли шесть сотрудников ИК №6 и бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Алексей Гиричев

СИДНЕЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии объявило о санкциях в отношении нескольких сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в связи со смертью Алексея Навального.

В заявлении, распространенном МИД страны, указано, что "адресные финансовые ограничения и запрет на въезд на территорию Австралии вводятся в отношении шести сотрудников исправительной колонии [№6 во Владимирской области]" и бывшего заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева.

"Австралийское правительство глубоко шокировано и опечалено смертью Навального, и введенные санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Мы продолжим сотрудничать с нашими партнерами, чтобы привлечь российское правительство и всех причастных к смерти Навального к ответственности", - указано в заявлении.

Согласно данным МВД Австралии, в санкционный список были внесены также руководитель ИК №6 и его заместители.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает прозвучавшие со стороны многих западных стран заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.