Хуситы дважды пытались атаковать американский танкер в Аденском заливе

В CENTCOM заявили, что 24 февраля в 23:45 по времени Саны хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, целью которой, предположительно, было судно Torm Thor

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" дважды за 24 февраля пытались атаковать в Аденском заливе американский танкер для перевозки нефти и химикатов.

"24 февраля в 23:45 по времени Саны хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету, целью которой, предположительно, было судно Torm Thor - находившийся в Аденском заливе танкер под американским флагом для перевозки нефти и химикатов, принадлежащий и эксплуатируемый США. Ракета упала в воду, не нанеся вреда", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье Центральным командованием ВС США (CENTCOM) на его странице в X.

Ранее в CENTCOM заявили, что эсминец ВМС США USS Mason 24 февраля сбил ракету, выпущенную по танкеру Torm Thor с подконтрольных хуситам территорий Йемена.

Помимо этого, в CENTCOM сообщили, что в субботу американские военные сбили два беспилотника в небе над Красным морем.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.