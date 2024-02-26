Власти Южной Кореи пообещали начать отзывать лицензии у протестующих врачей с марта

Замминистра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Мин Су рассказал, что заявление об уходе подали более 10 тыс. врачей-ординаторов и интернов, на рабочем месте отсутствуют более 9 тыс. человек

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Южнокорейские власти рекомендовали протестующим врачам-интернам и ординаторам вернуться к работе до 29 февраля, в противном случае они начнут приостанавливать лицензии. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Мин Су.

"Прошу вернуться к работе до конца этого месяца. С марта в отношении тех, кто не вернулся к работе, неизбежно начнутся юридические действия, связанные с приостановлением лицензии минимум на три месяца, в соответствии с [действующим] законом и принципами", - сказал Пак Мин Су во время брифинга.

"Обратите, пожалуйста, внимание, что причина приостановки лицензии будет указана в документах, что может повлиять на карьеру даже при устройстве на работу за границей", - добавил замминистра. По его словам, власти с марта начнут заводить дела и проводить расследования.

Пак Мин Су также рассказал, что заявление об уходе подали более 10 тыс. врачей-ординаторов и интернов, на рабочем месте отсутствуют более 9 тыс. человек. Всего в Республике Корея примерно 13 тыс. таких специалистов. К протесту присоединились учащиеся медицинских вузов, за первые два дня заявление об академическом отпуске написали почти 44% студентов-медиков.

Причины протеста

Начинающие врачи недовольны планами правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 тыс. мест со следующего года. Нынешний лимит составляет 3 058 мест на всю страну. Власти указывают на дефицит кадров в сельской местности и в некоторых медицинских специальностях. Протестующие настаивают, что с ними не советовались и что увеличение квот подорвет качество образования и услуг. По их словам, этот шаг не решит проблему диспропорций в регионах и специальностях.

Относительное число врачей в Республике Корея - одно из самых низких среди развитых стран. Этот показатель составляет 2,6 на 1 тыс. человек, в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 3,7. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения не будет хватать 15 тыс. медиков с высшим образованием.

В то же время зарплаты врачей Южной Кореи - самые высокие среди 28 стран ОЭСР. Их средний годовой доход в 2020 году составил $192 тыс., что намного больше средней зарплаты в стране. Данные по США и Японии в исследовании представлены не были.

Планы расширить квоту уже вызвали ажиотаж вокруг медицинских вузов. Согласно опросам общественного мнения, большинство рядовых граждан поддерживают идею правительства. Некоторые специалисты отмечают, что активную позицию интерны и ординаторы занимают потому, что планы правительства в первую очередь затронут их, к тому же на старте карьеры. Некоторые эксперты предполагают, что увеличение квот в будущем приведет к росту конкуренции и уменьшению уровня доходов врачей.