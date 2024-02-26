Конгресс США не смог на выходных достичь договоренности по избежанию шатдауна в марте

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели на выходных не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание приостановки его работы (шатдауна) в начале марта. Это следует из письма лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), распространенного в воскресенье.

"Когда мы вернемся к работе на этой неделе, перед нами снова возникнет призрак вредоносного и ненужного шатдауна, вызванного крайне правым крылом Республиканской партии", - написал он. "Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени для ознакомления с текстом, но теперь ясно, что республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", - добавил демократ.

По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность, а также "причинит невыразимую боль американскому народу".

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в ответ на критику со стороны демократов заявил, что нижняя палата Конгресса "работала без остановки и продолжает добросовестно работать, чтобы достичь соглашения с Сенатом по компромиссным законопроектам о финансировании правительства до наступления установленных сроков". "В письме лидера Шумера не упоминается, что многие вопросы, которые все еще обсуждаются, исходят из новых требований демократов, которые ранее не были включены в законопроекты Сената", - написал он на своей странице в X, добавив, что демократы в Сенате в последний момент начали отстаивать более "левые" приоритеты для финансирования, чем обозначенные верхней палатой ранее.

19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной американским президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.