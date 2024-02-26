Глава МИД Украины сообщил, что Запад ищет снаряды для Киева в третьих странах

Дмитрий Кулеба также отметил, что для Киева получение снарядов для армии остается "темой № 1" на переговорах с союзниками

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Государства Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть решение, где и как получить снаряды [для Украины]. Сейчас - это не будет секретом - в третьих странах, то есть партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать их на Украину. Второе: партнеры должны остановить экспорт своих снарядов в третьи страны и все передавать [Украине]. Тогда мы компенсируем этот недостаток [снарядов], пока на полную мощность не развернется военно-оборонная промышленность [стран Запада]", - сказал он. По словам Кулебы, на его недавних встречах с представителями Испании, Нидерландов и Великобритании говорилось о контрактах по боеприпасам с рядом третьих стран, в которых обозначены конкретные объемы и сроки их поставки.

Он также отметил, что для Киева получение снарядов для армии остается "темой № 1" на переговорах с союзниками. "Второй приоритет по оружию - это системы ПВО. <...> Третий приоритет - это дальнобойные ракеты. Тут все понимают: ATACMS и Taurus - это ключевые вещи. Четвертый приоритет, комплексный - это максимальное наращивание производства оружия нашими партнерами и совместно с Украиной", - продолжил министр.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца марта Евросоюз планирует поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов. Тип снарядов он не уточнил.

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.