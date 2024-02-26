Военнослужащие армий Индии и Японии начали учения в штате Раджастхан

По данным газеты The Times of India, маневры продлятся до 9 марта

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Подразделения сухопутных войск Индии и Японии начали пятые ежегодные тактические учения Dharma Guardian на полигоне Махаджан в западном штате Раджастхан.

По сообщению газеты The Times of India, целью маневров, которые продлятся до 9 марта, является укрепление боевого сотрудничества военнослужащих двух стран и повышение взаимодействия в выполнении совместных операций. В учениях задействованы военнослужащие 34-го пехотного полка ВС Японии и индийского армейского батальона "Раджпутана райфлс".

"Учения Dharmа Guardian еще больше укрепят оборонное партнерство Индии и Японии, а также повысят боевые навыки армий дух стран", - приводит издание слова источника в Министерстве обороны Индии.

Индия и Япония ежегодно проводят совместные маневры сухопутных сил Dharma Guardian, а также учения ВМС и ВВС. С 2015 года Япония стала постоянным участником военно-морских маневров Malabar, которые проводят Австралия, Индия и США.