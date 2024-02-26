В Китае заявили, что санкции США против РФ угрожают глобальным цепочкам поставок

Министерство коммерции КНР отметило, что ограничения подрывают правила и порядок в международных торгово-экономических отношениях

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Американские санкции в отношении России и ее партнеров ставят под угрозу безопасность глобальных цепочек поставок. Об этом предупредило Министерство коммерции КНР.

"То, что делают Соединенные Штаты, - это типичные односторонние санкции, - подчеркивается в комментарии, опубликованном китайским торговым ведомством в связи с очередным пакетом антироссийских рестрикций США. - Они подрывают правила и порядок в международных торгово-экономических отношениях, ставят под угрозу безопасность и стабильность глобальных производственно-снабженческих цепочек".

Как уточняется в заявлении, действия Вашингтона - это классические меры юрисдикции длинной руки (экстерриториальное распространение национального законодательства) и экономического принуждения. "Китай выступает решительно против. Мы примем необходимые меры, будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", - указывается в тексте.

23 февраля Минфин США обнародовал перечень новых антироссийских санкций, направленных против физических и юридических лиц из России и других государств. В черный список вошли 554 позиции, в том числе 57 физических и 485 юридических лиц, а также 12 судов. Помимо российских организаций, ограничения затронули компании некоторых стран, в том числе Китая.