Баку и Ереван в ближайшие дни проведут переговоры о мирном соглашении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что несмотря на перерывы, работа над текстом мирного соглашения продолжалась

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Делегации Азербайджана и Армении проведут в ближайшие дни переговоры по проекту мирного соглашения. Об этом сообщил журналистам азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Несмотря на определенный перерыв в переговорах, работа над текстом мирного соглашения продолжалась. Однако после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях Мюнхенской конференции по безопасности было принято решение о возобновлении процесса. В ближайшие дни планируется провести переговоры о мирном соглашении между делегациями Азербайджана и Армении", - цитирует главу МИД местное информационное агентство Репорт.