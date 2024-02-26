В Грузии заявили, что США заинтересованы в разжигании радикализма и пропаганде ЛГБТ

Группа депутатов от движения "Сила народа" отметила, что стратегическое партнерство Вашингтона не сводится к тесному экономическому сотрудничеству и поддержке, прямому авиасообщению, безвизовому режиму и элементарному протокольному уважению

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Главными интересами США в Грузии являются разжигание радикализма и пропаганда ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), а не развитие партнерских отношений. Об этом говорится в заявлении группы депутатов парламента Грузии от движения "Сила народа".

"По американским понятиям, стратегическое партнерство сводится не к тесному экономическому сотрудничеству и поддержке, прямому авиасообщению, безвизовому режиму и элементарному протокольному уважению, а к разжиганию в стране радикализма и ЛГБТ-пропаганде", - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сила народа" утверждает, что 5 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сотрудников своего ведомства избегать таких слов, как мама, папа, мужчина, женщина, муж, жена. В письме Блинкена говорится, что гендер является социальным явлением, а гендерная идентичность человека может не совпадать с его полом.

В заявлении также указывается, что 90% американского финансирования посредством фиктивных неправительственных организаций тратится на политические партии в Грузии, которые как раз заняты разжиганием поляризации общества, распространением псевдолиберальных ценностей.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 23 февраля подверг критике отношения с США, отметив, что они заметно ослабли за последние годы. Глава правительства отметил, что несколько лет уже не осуществляются визиты между странами на высоком уровне. Кроме того, уже восьмой год руководство республики не получало ни одного поздравительного письма от американской стороны.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности.