Марьям Наваз Шариф избрана главным министром пакистанской провинции Пенджаб

Она стала первой женщиной, занявшей эту должность

ИСЛАМАБАД, 26 февраля. /ТАСС/. Марьям Наваз Шариф, высокопоставленный функционер Пакистанской мусульманской лиги (Н), избрана главным министром провинции Пенджаб. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, дочь бывшего премьер-министра Пакистана получила поддержку 220 из 327 депутатов провинциального законодательного собрания. За ее конкурента на этот пост Рану Афтаба Ахмада Хана, представляющего партию Sunni Ittehad Council ("Единый суннитский совет", SIC) проголосовали 103 парламентария.

Марьям Наваз Шариф стала первой женщиной - главным министром в истории Пакистана.