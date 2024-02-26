ЦАХАЛ подтвердил потерю своего беспилотника, сбитого над Ливаном

В армии отметили, что в момент запуска ракеты в районе населенного пункта Алон-Тавор в Галилее была объявлена воздушная тревога

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля, /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат, использовавшийся Армией обороны Израиля, был сбит в небе над Ливаном и упал на его территории. Это подтвердила армейская пресс-служба.

"Этим утром силы противовоздушной обороны перехватили с использованием системы "Праща Давида" ракету класса "земля - воздух", запущенную по дистанционно управляемому летательному аппарату ВВС [Израиля], действовавшему в небе над Ливаном. <...> Спустя некоторое время еще одна ракета была запущена по летательному аппарату и поразила его. В результате аппарат упал на ливанской территории", - говорится в сообщении.

В армии отметили, что в момент запуска первой ракеты-перехватчика в районе израильского населенного пункта Алон-Тавор в Галилее была объявлена воздушная тревога, сообщений о пострадавших не поступало.

"Армия обороны Израиля продолжит защищать Государство Израиль и действовать в небе над Ливаном против террористической организации "Хезболлах", - заявили в пресс-службе.