Лукашенко заявил, что Более 87% населения Белоруссии поддерживают нынешнюю власть

Президент республики отметил, что правительство пытается проанализировать ход избирательной кампании

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Анализ избирательной кампании в Белоруссии показал, что нынешнюю власть поддерживают более 87% населения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем СНГ, руководителем миссии наблюдателей от организации Сергеем Лебедевым.

"Мы, исходя из уже моего опыта, пытаемся проанализировать ход этой кампании. И видим, что нынешнюю власть поддерживают более 87% населения. Однозначно поддерживают. Есть небольшое количество колеблющихся", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент отметил, что "есть и недовольные люди". "Мы это прекрасно понимаем. Поэтому в этом электоральном цикле нам надо анализировать и делать соответствующие выводы, надо кое-что исправлять. Таких проблем у нас не много, - сказал Лукашенко. - Мы за год их подтянем, исправим. И я уверен, что люди еще в большем количестве придут на президентские выборы".

В ходе прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет были избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и более 12,5 тыс. депутатов местных советов. Явка на выборы составила 73,09%. Ранее Лукашенко заявил, что будет участвовать в 2025 году в президентских выборах.