В ВСУ заявили об отходе от села Ласточкино

Спикер украинской группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что это необходимо для организации обороны по линии населенных пунктов Орловка - Тоненькое - Бердычи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли от села Ласточкино на запад. С таким утверждением выступил спикер украинской группировки войск "Таврия", в зону которого входит это направление, Дмитрий Лиховой.

"Подразделения ВСУ осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка - Тоненькое - Бердычи", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

25 февраля Лиховой утверждал, что украинские силы остаются на западной окраине села Ласточкино к северо-западу от Авдеевки.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. 24 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что украинские войска ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, в частности покинули часть своих позиций у села Ласточкино.