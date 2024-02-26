Эстонский военачальник заявил о сложном положении ВСУ из-за превосходства РФ

Полковник Ээро Ребо отметил, что Россия может производить боевую технику, а также обладает "огромными ее запасами, оставшимися со времен СССР", которые можно легко модернизировать

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в затруднительном положении из-за превосходства российской армии в боеприпасах, технике и опыте. Такое мнение выразил начальник Генерального штаба Кайтселийта (добровольческое военизированное формирование) полковник Ээро Ребо в интервью порталу гостелерадио ERR.

"Обстановка на фронте сложная и напряженная. Один из примеров - то, сколько снарядов может выпустить та или иная сторона. <...> Соотношение - один к шести в пользу России", - утверждал он. Согласно информации Ребо, ВС РФ приобрели достаточный опыт, чтобы избежать потерь при дальнейших столкновениях с ВСУ. Кроме того, Россия может производить боевую технику, а также обладает "огромными [ее] запасами, оставшимися со времен СССР", которые можно легко модернизировать, полагает военачальник.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории ДНР.